“Conmigo era muy de piel”: Skarleth Labra se puso a llorar al recordar a su excompañero de “Gran Hermano”, Jorge Aldoney

Skarleth Labra se convirtió en la décima eliminada de “Gran Hermano”, por lo que tuvo que pasar por el estudio de Chilevisión a responder y hacerse cargo de lo que hizo dentro del encierro.

En este contexto, es donde la exparticipante contó la firme sobre su relación con Jorge Aldoney, revelando los motivos de su cercanía.

“Al principio empezó con el Ariel que me molestaba todo el rato con el Jorge (...) pero después por eso me apegué más a Jorge porque sentía que era un hermano mayor, como que me protegía”, analizó.

“Tiene dos cosas, mi papá es fuerte y me protege y mi mamá es súper fría con la gente quizás y conmigo súper cálida, y Jorge es así”, comparó.

Posteriormente, Diana Bolocco le comentó que la única vez que el Mister Chile se ha emocionado en pantalla, ha sido cuando se enteró de la eliminación de Skarleth.

“Me emociona eso, que la gente lo vea tan frío, tan pesado. Yo muchas veces le decía ‘oye cállate’, era muy seco, muy sincero, muy frío con las cosas que decía, pero conmigo era muy de piel y quizás no tanto, al final fue más. Pero antes yo me daba cuenta como con sus gestos, como las palmaditas en la espalda”, señaló con un par de lágrimas.