Del amor al odio....: Fran Maira nuevamente reveló que está en contra de Cony en “Gran Hermano”

Francisca Maira nuevamente es el centro de la polémica dentro de “Gran Hermano”, esto luego de ser captada hablando mal de Constanza Capelli, con quien hace solamente un par de días andaba a los besos.

El pelambre fue transmitido a través de Pluto TV, en donde se mostró como la rubia hablaba con Alessia y Rubén sobre la joven de la “Familia Lulo”; mientras estaban participando en la prueba del líder.

“En verdad, la Cony me cae como el p… de nuevo”, dijo entre risas. “No, no me cae mal, pero no sé…”, continuó diciendo la influencer.

Si bien, no se escuchó muy bien sus palabras, se entendió que Fran culpaba a la bailarina de meterse en medio de su supuesta relación con Raimundo.

“Se le subieron demasiado los humos, eso fue”, afirmó la modelo, a lo que Alessia le comentó que eso se lo había advertido, “ te lo dije desde el principio”.

“No, es que ella no era así… o sea, cuando la cachaba de afuera se veía piola. Pero acá andan los dos como con los humos arriba y eso a mí no me gusta”, sostuvo.

“Quizás efectivamente van a ganar, pero eso no quita que no seas tan egocéntrico”, añadió hablando sobre Rai.

Te podría interesar: https://www.publimetro.cl/entretenimiento/2023/08/29/jorge-sorprendio-a-sus-companeros-al-renunciar-a-millonario-premio-en-la-prueba-del-lider-de-gh-otras-personas-van-a-necesitarlo-mas-que-yo/

¿Se le subió el ego a Constanza?

Posteriormente, la rubia continuó hablando sobre Cony, asegurando que a ella y a otro participante se le subieron los humos.

“Lo que te decía es que sentí que… como que se les subió demasiado el ego. Y está bien, genial, qué rico que seas la más amada. De verdad, la mina es muy bacán, pero…”, alcanzó a decir, puesto que llegó a interrumpir la conversación.

Sin embargo, cuando el joven volvió a su lugar junto a la Pincoya y Constanza, la rubia siguió descuerando a su compañera de encierro y la “Familia Lulo”.

“No me gusta eso, como que se nota (la actitud). Lo encuentro bacán, pero…”, agregó, haciendo gestos.

Finalmente, Alessia dio su sincera opinión al respecto: “Yo no lo encuentro bacán, me da como vergüenza ajena. O sea, cada quien… pero a mí, personalmente, (no)”.