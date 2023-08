¿Encaja Bambino en la descripción?: Alessia le describió a la “Pincoya” cómo sería su hombre perfecto

Alessia de ”Gran Hermano” abrió su corazón y reveló algunas de sus experiencias en relación a su vida amorosa y describió cómo sería su hombre ideal

“En una relación al principio no me gusta hablar tanto como que soy más tímida (...) me gusta alguien que hable, que sea chistoso”, aseguró de entrada.

“Me encanta que me hagan reír, para mi eso es lo más importante”, enfatizó la influencer en una conversación con Jorge y Jennifer, quienes estaban escuchando atentos las palabras de la joven.

Según las palabras de Alessia, esta cualidad sería la principal para lograr llegar a su corazón, aunque su mamá no esté de acuerdo. “Me dice ‘eso no es lo más importante, tiene que ser alguien con metas’”, dijo imitando la voz de su progenitora.

Eso sí, reconoció que “esos cabros suelen ser los pasteles. Los gallos que más te hacen reír, no digo siempre, pero me ha tocado que siempre terminan siendo buenos para el webeo, sin metas. Entonces, mi mamá me dice que no”.

¿Bambino es su candidato perfecto?

Posteriormente, Alessia confesó que justo andaba buscando “a alguien que me haga reír mucho; bueno para el webeo, como chistoso, seguro de sí mismo, con metas, que se preocupe por mí”, describió a su hombre ideal, que al parecer fue el exparticipante del espacio.

Ahí se metió Jennifer, quien dijo: “Yo desde afuera.... Lo único que podría decir en contra de Bambino es que era dormilón y flojito, pero eso no más”, le dijo con sinceridad.

“Porque yo lo encontraba, las pocas veces que hablaba con él, un gallo muy buena onda. Creo que le faltó más mostrarse como era él (...) Era un tipo buena onda, no era desubicado, yo le podía decir miles de weás y se reía no más”, sostuvo la chilota.

“Él no se lo tomaba personal”, le aseguró Alessia, con una sonrisa en la cara.

“Lo encontraba buenmozo”, cerró Jennifer.