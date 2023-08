Karla Constant, la “queen” de la telerrealidad: “Me encantan los reality, son adictivos, adrenalínicos”

Karla Constant tuvo un lunes demasiado intenso, y ella misma lo describe así. Fue su primer día laboral en Canal 13, donde la recibieron en sus programas con entusiasmo, el mismo que pretende entregar en la conducción de sus dos programas, el reality “Tierra Brava” y “Hola y Adiós”.

Pero sin duda que tras su salida de Mega, lo llamativo es que nuevamente se hará cargo de un programa de telerrealidad, el que ya parece su especialidad.

En conversación con Publimetro, le hicimos ver que es la conductora que ha estado a cargo de la mayor cantidad de realities en Chile, siendo la “queen de las queen”.

- ¿Por qué crees que se ha dado este fenómeno reality contigo?

“Me encanta el formato, lo paso bien, y cuando uno lo pasa bien en un formato, eso se transmite. Me encantan los reality, son adictivos, adrenalínicos y uno pasa por todas las emociones y son formatos entretenidos que duran un tiempo acotado y uno se queda con una sensación de satisfacción, que traspasa la pantalla”.

Karla Constant Gentileza Canal 13

- ¿Cómo fue tu primer día en Canal 13?

Se ríe. “Fue súper intenso, y con emociones muy mezcladas, dormí muy poco porque estaba muy nerviosa, como el primer día de colegio, pero lo más importante en realidad es que me quedo con el cariño infinito, he sido abrazada, besada, un día soñado”.

El Hola y Adiós de Ángeles Araya

La panelista de Zona de Estrellas, Cecilia Gutiérrez, reveló una consecuencia que generó la llegada de Karla Constant a Canal 13, la cual habría perjudicado a la periodista Ángeles Araya, puesto que, literalmente, le aserruchó el piso con el programa “Hola y Adiós”, en el cual estaba contemplada para su animación.

Al respecto, Publimetro le consultó a Constant si había algún roce con la periodista, debido a este hecho. “No, para nada, ningún roce, hay espacio para las dos. Es una mujer que admiro muchísimo, me cae muy bien, nada de polémica”, explicó.

Por otro lado, muchas veces se mencionó que Mega no le dio el lugar que merecía. En ese sentido, el periodista Simón Oliveros que hoy está en TVN, dijo que la estación de Vicuña Mackenna no valoraba a sus trabajadores, lo que no le ocurrió a Constant.

“La verdad siempre me sentí querida y valorada, en estos 10 años, uno pasa por muchas cosas como en cualquier trabajo, no podría decir que no me sentí valorada, hice programas súper diversos”, dijo la futura conductora de “Tierra Brava”.

“Déjense sorprender”

Respecto a qué formato le faltaría por hacer, Karla bromeó y respondió entre risas: “las noticias, noooo, pastelero a tus pasteles, siempre pueden haber formatos nuevos y me encantan los cambios, pero me encanta al formato reality que hace tanto que no había, la gente está expectante”.