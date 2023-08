‘La moza’ fue desalojada: Shakira se está cobrando todas las que le ha hecho Clara Chía

El inicio de Mercurio retrógrado está afectando notablemente a Clara Chía, pues ella debió salir de la casa en la que vive con Piqué tras fuertes presiones y exigencias de Shakira.

Esta noticia se filtró rápidamente en las redes y estaría reconfirmando la idea de que realmente hay una crisis entre la joven de 24 años y el español quien estaría una vez más cediendo a las peticiones de su ex con tal de poder mantener el acuerdo de custodia de sus hijos y que éste pueda cumplir con los días establecidos para sus visitas.

Fotos de Clara Chía desatan fuertes críticas sobre su look Foto: Instagram @libellerevista

Sin embargo, el detonante de esto ocurrió una vez que se conoció que, “la moza” como la llaman sus haters, sí estaría manteniendo contacto con Milan y Sasha y por esa razón la colombiana pidió fuertemente al español que la saque de su casa mientras él esté con los pequeños.

Clara Chía es “víctima” del karma

Ante esta contundente petición algunos paparazzis han confirmado que Clara Chía tomó sus maletas y se fue del hogar que Piqué le habría comprado hace meses para ellos vivir su romance. Esto la tiene muy molesta, pero al parecer ya se saturó tanto que optó por tomar sus pertenencias y dejar solo a su novio.

Los looks de Clara Chía con los que demuestra que sí tiene buen gusto, pero aún le falta Foto: Instagram @holausa

“Si Clara Chía dejara de vivir con Gerard Piqué es porque Shakira así lo pidió. Según fuentes cercanas a Clara, ella tiene que salir de su casa cuando llegan los hijos del exfutbolista de visita”, reseñó el portal Sportskeeda sobre esta situación que pone en evidencia la crisis romántica por la que están pasando Clara y el exfutbolista.

Se va o le quitan los niños: Piqué aleja a Clara Chía de su casa en Barcelona para estar en paz con Shakira El acuerdo de custodia entre la cantante y el exfutbolista se cumple a cabalidad (Instagram: @shakira / @3gerardpique)

Y aunque esto aún no se ha hecho oficial, se espera que muy pronto Shakira emita un nuevo comunicado en el que le recuerde a su ex que debe respetar su decisión de no mezclar a sus hijos con la estudiante de relaciones públicas, pues quiere proteger la integridad de Milan y Sasha y porque desea que no sea víctimas de acoso por parte de los medios.