Maitén Montenegro revela que Canal 13 la vetó en pantalla a finales de los 80

Un difícil momento laboral en televisión reveló haber sufrido la actriz, comediante y cantante Maitén Montenegro. Comentó que, a fines de la década de los 80, en un enrarecido ambiente político, experimentó un singular veto en Canal 13.

La historia fue desclasificada por Maitén en entrevista con Nicolás Larraín, en el programa Not News, donde relató que la segunda mitad de los 80 fue despedida de Televisión Nacional de Chile, cuando le solicitaron sumarse a la campaña del Sí, en el Plebiscito acerca de proseguir con el mandato de Augusto Pinochet. “Me tuvieron que despedir”, contó.

Con la exhoneración a cuestas, la ex “Japening con Já” fue en busca de un nuevo trabajo y logró acogida con Antonio Menchaca, productor de “Sábados Gigantes”. De esta forma fue contratada por Canal 13 como productora creativa en el espacio de Don Francisco y en “Martes 13″.

Pese a que la actriz solicitó no aparecer en pantalla y cumplir el rol de producción detrás de cámara, en un momento le sorprendió enterarse de que, aún con contrato, estaba vetada en pantalla.

Maitén Montenegro reveló que el entonces canal del angelito la vetó en imagen, no querían ni que asomara la nariz en los espacios televisivos ante las cámaras.

Curioso veto

“De repente me invitan para participar del programa de Raúl Matas (’Una Vez Más’), y ahí me entero de que yo estaba vetada. Yo no sabía. ¿Cómo estoy vetada si estoy contratada? La cosa era que estaba vetada como imagen, en pantalla”, explicó la comediante.

Admitió que en ese instante se sintió “un poco herida de guerra”, pero también contó que el productor que le dio a conocer este veto “dio la pelea” por ella y, finalmente, pudo actuar en el programa de Raúl Matas.

“Fue uno de los vetos más curiosos que he tenido”, comentó Maitén.