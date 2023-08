Mauricio Israel reveló antiguo roce con Vivi Kreutzberger durante Teletón

A Mauricio Israel le cerraron la puerta en la cara en el evento de cierre de una Teletón, cuando estaba invitado para ser parte de los rostros televisivos de la campaña. No le quedó otra opción que devolverse por donde venía.

El conductor de TV relató la historia este lunes en “Sígueme y te sigo”, cuando en el panel comentaban acerca del lamento de Karol Lucero de haber sido marginado una vez de la campaña solidaria.

“Un año, yo estaba como uno de los rostros más importantes del canal (Mega), y me mandaron a la apertura y al cierre. Y no querían que no estuviera ni en la apertura ni en el cierre, por un tema personal”, inició sus palabras Israel.

De acuerdo con su narración, el canal para el que trabajaba entonces le insistió hasta el cansancio para que asistiera a la apertura del evento y él, un poco inómodo, finalmente acudió al Teatro Teletón. “Me comí como seis hamburguesas y no hice nada... No me pasaron micrófono. Lo único que hice fue presentar a Pedro Fernández”, rememoró.

“Después, cuando llegué al Estadio Nacional al cierre, no me dejaron entrar. Me sacaron”, afirmó el hoy rostro de TV+. “A pesar de que el canal pidió expresamente que yo estuviera y no estuve”, enfatizó.

Aunque Isreal, luego de contar el desaire en el programa de farándula, se resistía a dar a conocer el motivo, terminó por desclasificando que fue por Vivi Kreutzberger.

El opinólogo explicó que este impasse ocurrió “en la época en que la Vivi se había separado del Andi (su primer marido, Andrés Numhauser), con toda la historia del matrimonio”.

En este sentido, el comunicador aseguró que “el Andi es mi amigo y en ese minuto se produjo una situación en que para ella era incómodo que yo estuviera”.

Tiempo atrás se supo que, cuando Israel escapó del país agobiado por las deudas, Andrés Numhauser lo apoyó económicamente de forma muy generosa, prueba de su férrea amistad. De acuerdo a lo revelado en ese entonces, el panelista de “Sígueme y te sigo” lo había apoyado años atrás, cuando su amigo se divorció de Vivi.