“Voy a ir con mayor razón y sin regalo”: Pamela Díaz responde a errónea invitación de Karol Lucero

La Fiera Pamela Díaz respondió a la invitación por error que recibió de parte de Karol Lucero, para asistir a su boda de matrimonio con Francisca Virgilio. Equivocación que el mismo exanimador de Yingo, desclasificó en el programa de Youtube “Algo que decir”.

“Saben qué, me equivoqué ayer: Le mandé la invitación a la Pamela Díaz, y era para otra Pamela”, reconoció Karol.

Según explicó, en conversación con Joaquín Méndez y Rodrigo Gallina, todo habría sido un error de nombres. Además, bromenado dijo que “no le cuenten, era para otra, y me equivoqué”.

Pero, ya era demasiado tarde. Puesto que consultada por Publimetro, Pamela Díaz aseguró que ya tiene listo el vestido para asistir al magno evento.

Pamela Díaz responde a errónea invitación de Karol Lucero

“Voy a ir con mayor razón y sin regalo”, bromeó La Fiera, quien por estos días define su ingreso al reality de Canal 13, “Tierra Brava”, donde sí fue invitada, con todas las de la ley.

Ante la llegada del parte del matrimonio, Díaz señaló que corresponde a que está en su mejor momento y todos quieren estar cerca de ella.

“Me invitan de los lados que no me quieren invitar. Eso quiere decir que estoy en mi mejor momento”, se cachiporreó una de las animadoras más cotizadas en el último tiempo, a quien, incluso, los mismos famosos le piden ser parte de su ya famosa entrevista “Sin editar”.

Finalmente, reveló el comentario que le realizó a Karol Lucero tras recibir la cordial invitación, por error.

“Le dije que iba ver si voy al cumpleaños de Joaquín Méndez (su compañero en el programa de Youtube “Algo que decir”) o a su matrimonio, sentenció.

