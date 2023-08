“Yo creo que no hay nada que hacer”: Lucas Crespo asegura que “Pincoya” será la ganadora de “Gran Hermano”

Lucas Crespo ya lleva una semana fuera del encierro de “Gran Hermano”, por lo que ya sabe lo que opina el público del programa de televisión. De acuerdo a esto, el influencer está convencido de que la ganadora del reality será Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya.

“Yo creo que no hay nada que hacer. O sea, yo creo que ya ganó la Pincoya y hay que seguir. El error de todo fue ese, no entender que era un juego y tomarlo como tal”, comentó en una conversación con Página 7.

En la misma línea, el influencer aseguró que su excompañera tiene una estrategia que ha sido bastante efectiva entre los seguidores y seguidoras del reality, puesto que ha sido salvada por el público en varias ocasiones.

“Afuera hay que cagarnos de la risa y asumir que perdimos no más, ¿cachai?”, añadió Lucas, asegurando que no vale la pena desvivirse por el tema de las votaciones, ya que sus amigos del reality no tienen oportunidad en contra de la ‘Familia Lulo’.

Eso sí, Lucas también reconoció que Constanza Capelli igual puede llevar a la instancia final de “Gran Hermano”.

“Creo que Pincoya es una mujer de mucho esfuerzo, que se ha sacado la cresta, igual que Cony. Pero Cony es una modelo, ¿me entiendes? Como que siento que puede ir a modelar no sé a dónde, puede hacer muchas más cosas en televisión”, explicó.

“Pincoya también, sin duda, tiene una personalidad muy histriónica, mucho carisma, pero ella, además, tiene un hijo. O sea, creo que le vendría mucho mejor el premio a ella, por lo económico”, agregó.

La familia “Lulo”

Finalmente, el influencer analizó la popularidad que lograron afuera los miembros de la llamada ‘Familia Lulo’, y lanzó una interesante teoría.

“Creo que es por la historia que se está hilando. Puede que sea porque eran menos y, bueno, como yo digo siempre, cuando juega Brasil contra Senegal, siempre la gente va por Senegal porque ellos son menos, ¿cachai? Entonces, ellos eran minoría y se puede haber visto como que todos estábamos contra ellos”, reflexionó.

“Entiendo el fanatismo, también, por cómo son de personalidad. La Pincoya es una persona súper histriónica, que generaba conflicto, que era chucheta. Entonces, es divertido de ver”, concluyó.