Conoce la razón del porqué Miley Cyrus no quiere hacer más giras

No es la primera vez que Miley Cyrus opina sobre la constante preocupación que le genera su salud mental, situación que también en más de una vez se ha visto afectada y por ello, se ha tenido que alejar momentáneamente del centro de la atención artística estadounidense.

Esta vez, el ícono del pop actual expresó en una reciente entrevista en la que promocionaba la salida de su nueva canción “Used To Be Young”, que uno de sus más grandes deseos es el no participar más en extensas giras musicales, ya que las largas horas de trabajo y viajes afectan seriamente su estado físico y psicológico.

Preservar su salud mental

En una entrevista concedida a la revista “Elle” en 2014, Miley Cyrus explicó sobre los problemas de depresión que sufrió luego de la separación de sus padres y cómo su progenitor fue de gran ayuda para superar el episodio que lamentablemente por momentos la condujo al consumo de estupefacientes.

“Pasé por una época en la que estaba realmente deprimida. Como que me encerré en mi habitación y mi padre tuvo que echar la puerta abajo. No hay mucho que me cierre, y el universo me dio todo eso para que pudiera ayudar a la gente a sentir que no tienen que ser algo que no son o sentir que tienen que fingir ser felices. No hay nada peor que ser falsamente feliz”.

Cyrus contó en las últimas horas cómo le cuesta realizar largas giras musicales, sin importar el lugar hacia donde se dirija: “Lo que la gente realmente no entiende acerca de las giras es que el espectáculo dura solo 90 minutos, pero así es tu vida. Si estás rindiendo a un cierto nivel de intensidad y excelencia, debería haber la misma cantidad de recuperación y descanso”.

Concluyendo, explicó sobre el costo psicológico de subir constantemente a los escenarios. Hay un nivel de ego que tiene que representar un personaje, que siento que se usa en exceso cuando estoy de gira y, una vez que se enciende, es difícil apagarlo. Y creo que cuando entrenas tu ego todas las noches para estar activo, ese es el interruptor más difícil para mí de apagar”.