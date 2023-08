“Fue amor a primera vista”: Skarlet reveló cómo nació su “intenso” romance con Pailita

Tras su salida de Gran Hermano, Skarleth Labra se dio el tiempo para responder a las preguntas de la prensa que llegaron hasta CHV para conocer cómo fue su paso por la casa más famosa del mundo. Fue ahí donde contó a Publimetro cómo surgió su romance con el cantante urbano Pailita y cuánto influyó su relación para ingresar al reality.

Si bien dejó en claro que su corazón está total y absolutamente con Facundo, su actual pololo, aseguró que no tiene problemas en hablar de su ex, a quien le guarda cariño.

“Creo que tenía como 15 años o 16. Estaba en un grupo de baile y su mejor amigo me invitó a un videoclip. Fue un amor a primera vista, yo me enamoré altiro de él. Pero sabía que algo había mal ahí, porque él era más grande que yo, entonces mi papá me iba a alegar un poquito”, recordó risueña.

Debido ello confesó que nunca imaginó que podrían formalizar el romance, porque él era mayor de edad, pero después “se fueron dando las cosas”.

Skarleth recordó romance con Pailita

“Me invitó a salir. Me llevó a su casa. Como que me enganché porque la relación era muy sana”, reveló al recordar su pololeo anterior, el cual definió como “tóxico”.

“Entonces, estar con una persona más grande, que era mucho más madura, una relación mucho más sana, más bonita, yo sentí como que ‘aquí estoy, aquí me quedo’”, reveló, agregando que “fue muy intenso todo”.

Pero, a pesar del quiebre y las polémicas al final de la relación ella se queda con los mejores recuerdos.

“Yo siento que el principio de la relación es lo que hay que recordar. Yo le aconsejo a él, dejemos todo este drama ya. ¿Por favor, Pailita! ¡Ya fue! Hay que superarlo ya. ¡Supéralo!”, dijo bromeando, en tono divertido.

Finalmente, la ultima eliminada de Gran Hermano reveló cuánto influyó su antigua relación en su ingreso a Gran Hermano.

-”Yo siento que fue un...cinco (de 1 a 10). Porque cuando di el casting me preguntaban por él, pero yo hablé de que mi meta en el reality era marcar mi esencia. Siempre seré la ex del Pailita, pero hay mucha Skarleth también”, sentenció lúdica y divertida.