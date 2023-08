Juan Cristóbal Guarello negó pelea a combos con Daniel Alcaíno: “Discutimos fuerte, pero no hubo pechazos ni nada”

Una persona que estaba en el Café Tavelli contó todo: aseguró que el actor Daniel Alcaíno y el periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, se agarraron a combo limpio. Pero el comentarista negó que hayan llegado a los golpes.

Glamorama conversó con Guarello, quien explicó que “discutimos fuerte, pero no hubo ningún tipo de agresión física ni de contacto físico”.

A pesar de que el testigo dijo que vio golpes, el periodista rejuró que no fue así: “No, no. Por ningún motivo. No nos tocamos. Ni pechazos ni nada”.

Consultado sobre los motivos de la pelea, aseguró que no entraría en detalles. “Es darle publicidad a este señor. Así que no. Discutimos fuerte, pero no hubo ningún tipo de agresión física ni de contacto físico. Nada. Ni siquiera un insulto. Yo no recuerdo que nos hayamos insultado”, sentenció.