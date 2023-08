“Juego de Ilusiones”: Tenso cara a cara entre Sofía y Mariana tras regreso triunfal de Julián

Un tenso cara a cara sostendrán Sofía y Mariana tras el regreso triunfal de Julián a la historia de “Juego de Ilusiones”, con toda la carga emotiva y de recriminaciones que dio inicio a la teleserie.

Cabe recordar que al comienzo de la teleserie de Mega el personaje de Carolina Arregui se entera de que su marido la ha engañado durante años con Victoria (Alejandra Fosalba), y en un arranque de celos- así como la rabia por las mentiras del rol de Julio Milostich que ocultaban los tratos oscuros con Nadir-, secuestra a su esposo y lo mantiene en cautiverio en el sótano de la casa.

Sin embargo, en el episodio de este martes Julián hizo el ingreso triunfal a escena al llevar del brazo a Camila en su boda con Rubén, impactando a practicamente todos los invitados al matrimonio. En el adelanto del próximo capítulo, se aprecian las consecuencias de la aparición del marido de Mariana tras meses de haber estado desaparecido.

El hombre recientemente liberado sostiene un emotivo reencuentro con su hija Javiera (Fernanda Finsterbusch), momento en que su madre prefiere alejarse de ese abrazo cariñoso. Luego de que Julián también expresa su cariño a Sofía, el personaje de Finsterbusch le sugiere a su madre que se quede en esa instancia familiar. El padre de las hermanas Mardones intercede y la deja tomar distancia.

Asimismo, habrá un romántico reencuentro entre los amantes, el personaje de Milostich y Victoria, en que él le promete que no volverá a separarse de ella nunca más.

Sofía encara a su madre en “Juego de Ilusiones”

No obstante, la presencia del padre de la familia Mardones Nazir causa el enfrentamiento entre Sofía y su madre. Recordemos que la hija mayor fue quien, junto a Ignacio, liberaron a Julián. Además, previo a la entrada de él a la iglesia junto a Camila, el rol de Magdalena Müller le comentaba al detective de la rabia que le generaba el cinismo de Mariana, luego de haber perpretado el secuestro.

“¿Es idea mía o yo no te veo muy emocionada con esto de que el papá haya vuelto?”, le enrostra la abogada a su madre.

Mariana le responde afirmativamente a Sofía, ante lo que ella la increpa: “Por lo menos lo reconoces”. La hija de Nadir le comenta de que no está para nada contenta con que sus tres hijas estén “cegadas” frente a este hombre.

“¿Y qué se supone que quieres decir con eso?”, le replica. “Tú sabes muy bien a lo que me refiero, Sofía”, contesta su madre, ante lo cual la primogénita la desafía: “¿Y por qué no me lo aclaras”.

Evidentemente, la infidelidad de Julián, así como el posterior secuestro por parte de Mariana en venganza, son las emociones y actos recriminatorios que están a punto de estallar en “Juego de Ilusiones”.