“Lo hubiera matado”: Pablo Cerda recordó cuando defendió a Ingrid Cruz de unos ejecutivos curados

El actor Pablo Cerda recordó el día cuando defendió a su amiga Ingrid Cruz de tres ejecutivos de alta alcurnia, quienes estaban bajo los efectos del alcohol y se olvidaron de los modales y las buenas costumbres al encontrarse con la actriz en un ascensor. Así lo reveló en entrevista con Julio César Rodríguez en “Síganme los buenos”.

Fue cuando JC le preguntó si le había tocado hacer uso de sus conocimientos en hankido -disciplina donde fue campeón del mundo- que recordó el desagradable momento.

“Una vez íbamos a un evento, y me la encuentro (a Ingrid) con su amiga en el ascensor, súper complicada. Tres tipos se habían subido, la abrazaron entre los tres y, entre la abrazadita, todos los curados gigantes... (le realizaron) una tocadita”, desclasificó.

“Eran ejecutivos, cuarentones y estaban todos curados”, describió.

Tras esto, al llegar al evento, le preguntó a Ingrid Cruz quiénes eran los atrevidos sujetos con el fin de hacer justicia. Pero, hubo algo que frenó sus impulsos de “matarlos”, puesto que se dio cuenta que solo uno de los tres tenía aspecto de saber defenderse, mientras que los otros dos, podían quedar con graves consecuencias.

Pablo Cerda defendió a Ingrid Cruz de ejecutivos curados

“Caché que había uno que peleaba y otros dos que no hacían nada...Entonces, es peligroso porque si les llegaba a pasar algo a esos dos, yo me meto en un tremendo problema y no estoy para problemas”, reflexionó, por lo tanto su venganza debía ser más moral que física.

Por lo tanto, cuando apareció el glamoroso diseñador Sergio Arias, quien estaba a cargo del evento, decidió apuntar con el dedo a los sujetos y dejarlos en evidencia delante de todos los invitados vip.

“Oye esos tres, están curados”, los delató. “Les maté el ego a los tipos, quedaron reducidos a nada, porque les dio vergüenza...(eran) tipos con autos grandes y harto lujos y esa fue la venganza moral, más de palabra”, explicó, dando cuenta que no siempre es necesario hacer el uso de la fuerza.

Eso sí, dejó en claro que estaba dispuesto a darles un buen merecido.

“Lo hubiera matado. Habría hecho el Steven Seagal (actor experto en artes marciales)”, bromeó. Pero, explicó que tiene un carnet que le prohíbe hacer uso de sus conocimientos de defensa personal en la vía pública.