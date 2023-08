“Me dejó con más incertidumbre”: Cony aseguró que esperaba más de Sebastián cuando reingresó a ‘Gran Hermano’

Este miércoles, Hans debió liderar una nueva actividad con sus compañeros del reality Gran hermano. Fue en ese momento, que varios se sinceraron, entre ellos, Cony.

La idea era avanzar al punto de encuentro quienes tuvieran algo que decir sobre diferentes temas. En la primera tarjeta que sacó el jugador de fútbol decía: “los que aún esperan una disculpa de algún compañero o compañera”.

Jorge fue el primero en decir, “que entren los de afuera, por favor”, sacando risas en los demás… pero nadie avanzaba.

Coni decidió dar el primer paso: “Ya, pongámosle color. No me gusta esperar disculpas, de nadie, porque siento que eso tiene que nacer naturalmente para que sean genuinas”.

“Tampoco siento que las disculpas arreglen algo, pero sí creo que es un primer paso a una conversación o a que la otra persona sienta un arrepentimiento”, agregó la bailarina.

Además, Coni aseguró que “no lo necesito pero, creo que lo esperé, esperé una disculpas de parte de Sebastián (Ramírez) que no me dio, de hecho me dejó con más incertidumbre”.

Cabe recordar que el productor de eventos volvió a ingresar a la casa más famosa del mundo para la actividad del congelado.

En ese momento se paró en frente a Cony, le comentó que quería decirle muchas cosas, pero había muchas personas a su alrededor. No obstante le dijo “perdón, está todo bien”, tal como consigna Página 7.