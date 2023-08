“Me gusta, pero...”: Coni y Pincoya no creen en la supuesta “buena onda” que se vive en ‘Gran Hermano’

Una honesta conversación sostuvieron Cony y Pincoya en Gran Hermano sobre sus compañeros de encierro. Todo ocurrió durante la prueba del líder, la que consistía en estar atado a una gran caja y permanecer parados hasta que sonara una alarma.

En uno de los lados del cubo, la bailarina y la oriunda de Chiloé comentaron sobre la nueva y tranquila convivencia que han conseguido en la casa estudio, tras el pedido de Alessia.

Pese a todo, ambas calificaron esta nueva y pacífica relación como “falsa”, explicando el motivo.

“Cuando yo ando mal, nadie me pregunta cómo estoy, aunque tampoco es algo que necesite. Pero sé consecuente, si vas a ser buena persona y preocupado, tienes que serlo con todos”, lanzó Cony.

“Yo siempre me preocupo por ellas, si se sienten mal, pero a mí nadie me pregunta”, añadió.

Luego comentó: “Me pasa que esta convivencia nueva, obviamente que me gusta, pero no la siento verdadera. La siento falsa, siento que nos aguantan, no más”.

Tras escucharla, Jennifer la apoyó: “Nos aguantan, porque saben que la gente nos quiere, pero yo le dije a mi gente que voten a las cabras”, aseguró Pincoya.

La prueba de Gran Hermano

Cabe señalar que los jugadores de Gran Hermano participaron en una exigente prueba, la misma a la que Jorge renunció anticipadamente, entregando sus razones.

“Sé lo que me espera a mí y sé lo que les espera a algunos afuera. La verdad, siento que otras personas van a necesitar más este premio que yo”, manifestó.

Después de eso, el Mister Chile se sacó las muñequeras y se retiró. “Jorge, quedaste fuera de juego”, se escuchó decir a la voz en off de Gran Hermano, tal como consigna Página 7.