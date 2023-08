“No me voy a quedar de brazos cruzados”: Nacho lanzó feroz amenaza a Carol por no abortar en ‘Como la vida misma’

El embarazo de Carol (Octavia Bernasconi) junto a Nacho (Oliver Borner) continúa provocando estragos entre ellos y los personajes de la exitosa teleserie de Mega “Como la vida misma”.

Simplemente, la decisión que tomó Carol de continuar con su embarazo no le gustó para nada a Nacho, quien, recordemos, le ha insistido en abortar y sigue haciéndolo.

De hecho, en el capítulo de este martes 29 de agosto, vimos que Nacho llamó a Carol, luego que él le hubiese dejado una serie de mensajes que no tuvieron respuesta.

Cuando logró contactarla telefónicamente él le consultó si se había tomado las pastillas para interrumpir el embarazo, recibiendo como respuesta de ella que no, y que deje de insistir con eso, puesto que su bebé nacerá.

La amenaza de Nacho

“No me las voy a tomar. Ya (...) Nacho, no voy a dejar que me sigas presionando. Es mi cuerpo, mi decisión”, le gritó Carol, recibiendo una dura recriminación de parte de él, puesto que respondió: “¿Hasta cuándo vas a seguir con eso, Carol? Esto no es solo tu decisión, aquí estás decidiendo por los dos”.

Fue ahí que la joven le reiteró que no va a abortar. Estas palabras causaron que Nacho la amenazara directamente. “Carol, tú sabes que yo no me voy a quedar de brazos cruzados con esto”, aseguró.