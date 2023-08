Paz Bascuñán y el aprendizaje tras caso Nicolás López: “Lo que perdí fue la inocencia”

Este miércoles se estrena un nuevo capítulo de “45 minutos Con”, el programa de entrevistas de Megaplus. En esta oportunidad, Karen Doggenweiler conversará con la actriz nacional, Paz Bascuñán.

La actriz se refirió a los vínculos que ha formado en su vida, y especialmente, aquellos que se vieron afectados por defender al director de cine, Nicolás López, quien fue condenado por delitos de abuso sexual.

La actriz nacional mencionó que: “Lo que perdí fue la inocencia, por ejemplo, decir: ‘oye, quizás hay vínculos que no son tan reales como tú crees que son’. Aunque valoro a las personas que permanecieron a mi lado. Siempre he sido una persona muy confiada y que piensa lo mejor del resto. Y en verdad me relaciono con personas que me quieren y siento que puedo contar con ellos. Para mí los vínculos son muy importantes”.

Ya antes en el programa “Not News”, aseguró que “uno tiene que ser la persona que es y yo soy de esta manera, hay que atreverse a decir lo que uno piensa, porque si uno está siempre pendiente de las críticas, finalmente se pierde libertad, es súper importante vivir con libertad, para ser la persona que eres y no vivir con miedo”.

El valor de la amistad

Junto a ello, la intérprete reflexionó sobre el valor de la amistad. “después de aquel aprendizaje soy mejor persona. Logré ver ‘debajo del agua’ y dejé de ser amiga de todo el mundo. Hay que ser más selectivo y estar con personas que van contigo a todas, que permanecen hasta el final, aunque en realidad, no sean tantas”.

Otro tema que abordó la actriz nacional fue que no se siente representada por la visión del feminismo actual. “Hoy existe un doble discurso y falta profundidad en los derechos de las mujeres. Además, que me considero feminista desde mucho antes de que estuviera de moda, o sea, cuando no era taquillero. Creo firmemente en la igualdad de sueldos, o sea, si estás haciendo un papel parecido lo justo es que se pague lo mismo”, afirmó.