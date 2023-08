“Qué andai hue...”: Señora Mónica se enojó a lo ‘Paty Cofré' contra Rubén en Gran Hermano

Enojada hasta las masas. Así quedó la señora Mónica de Gran Hermano, luego que lo demás participantes la despertaran de su siesta habitual, con sus impertinentes gritos.

Todo ocurrió cuando Rubén, uno de sus regalones, llegara hasta el dormitorio a conversar con Jennifer, La Pincoya y Constanza. Pero, como estaban de buen ánimo, la conversación derivó en risas, cosquillas y gritos de alegría.

Tras esto, la mujer más adulta del encierro decidió encarar al excarabinero por andar revolviendo el gallinero.

Fue así como llegó al dormitorio de al lado, cuando ahora Rubén intentaban dormir, que Mónica se las cantó clarito al más estilo de Paty Cofré, la comediante buena para los garabatos de Morandé con Compañía.

!¿Qué andabai’ hue… allá en mi pieza?. Qué andabai hue…”, le reiteró, mientras Rubén intentó calmarla diciendo “Moni la quiero mucho”.

Tras ello, explicó su malestar al ‘Mastechef’ del reality y le pidió que la entendiera.

“Escúchame y dame la razón. En la noche pasa lo mismo. No me dejan dormir y ahora estoy descansando y se ponen a gritar otra vez. Está durmiendo también Rai quien se sacó la mugre lavando todo el montón de loza. Es lo mismo que si yo me pusiera, cuando están descansando, a gritar. Ya está bueno ya, yo quiero ir a hablar con Gran Hermano”, se desahogó.