Yamila Reyna reflexiona luego de su paso por “El Purgatorio”: “Me dejó muy afectada”

Yamila Reyna participó la semana pasada en el estelar de Canal 13 “El Purgatorio”, en una comentada presencia televisiva en la que abordó diversos temas de su vida personal.

La conductora de TVN, trascurridos unos días del programa liderado por Nacho Gutiérrez, hace un balance de lo que fue esa experiencia en conversación con Página 7.

“La verdad es que siempre cuando voy a ese tipo de programas intento no generar cuñas, pero es inevitable porque se tocan temas muy sensibles”, aseguró.

“Al equipo (de ‘El Purgatorio’) lo conozco de hace muchos años, los que quiero mucho, por eso acepté ir, ya que a Nacho lo respeto demasiado”, añadió.

Asimismo, la actriz reonoció que “siento que me movilizó mucho emocionalmente (…) yo creo que volver al pasado, remover el dolor de mi mamá, me dejó muy afectada el otro día”.

“Estoy haciendo un programa que tiene que ver con la entretención, entonces fue decir ‘hay veces que uno tiene que saber priorizar antes de exponerse tanto emocionalmente’”, señaló Yamila.

“Pero, como te repito, fue 100% mi responsabilidad, yo elegí ir, sabía a lo que iba”, agregó.

Aunque hubo costos emocionales, el rostro de TVN valora su paso por el espacio televisivo de Canal 13.

“Si bien me dejó muy conforme porque pude ponerme al día con muchas aclaraciones que no había podido hacer, porque no tenía el espacio”, afirmó.

A modo de reflexión final sobre la presencia en “El Purgatorio”, Yamila asegura que “con respecto a mi vida en general, siento que te deja con una vulnerabilidad muy grande el programa”.