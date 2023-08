“A último momento Carlos Valencia...”: Angélica Sepúlveda contó la firme sobre por qué rechazó entrar a “Gran Hermano”

Angélica Sepúlveda se sinceró con sus seguidores y reveló detalles desconocidos sobre por qué no logró concretar su participación en “Gran Hermano”.

A través de un Live en Instagram, la exchica reality contó que: “No hubo bandera blanca, pese a que fue una oferta bastante buena. Pero no llegamos a acuerdo, no hubo encanto, por ninguno de los dos lados, así que no entré. Hasta me había entusiasmado”, dijo de entrada, según consignó Página 7.

Asimismo, aseguró que “la presión de las redes sociales es fuerte, complicado. Me coloco en el caso de las familias de las participantes que están en ese reality y wow, yo digo pobres papás, porque hay una violencia tremenda contra esas personas”.

“Hay que entender que son un programa, que finalmente está editado, hay mucha mentira, ya que ninguna de las imágenes es completamente cierta. No hay que tomarlo personal”, recordó, haciendo un llamado a los fanáticos a calmar un poco las reacciones en las plataformas.

“Esa cosa de atacar a través de redes sociales, no sé… me pongo en los zapatos de los papás de esas personas y que lo han pasado mal. Yo dudé en entrar por eso, porque pensé cómo lo hubiera pensado mi papá o mi mamá, porque cada vez que entro a un reality queda la embarrada”, afirmó.

“Disfruten viendo esos programas, pero no hay que tomarlos como verdaderos”, cerró.

Posteriormente, Angélica confesó, con nombre y apellido, quién fue el culpable de que fallara la negociación: “No entré, porque a último momento Carlos Valencia (productor), dijo que no. Esa es la verdad”, apuntó.