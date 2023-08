“Estaría feliz”: ‘Experto en reality’, Francisco Halzinki comentó un posible arribo al panel de ‘Gran Hermano’

Recién el viernes pasado, Francisco Halzinki estuvo junto a Pablo Queraltó, Lucas Crespo y Michael Roldán analizando la última fiesta en Gran Hermano.

De ahí que el ‘experto en reality’ evaluó esa experiencia y sobre si podría sumarse a ser un personaje estable de los programas relacionados al popular reality show.

“Desde antes que comenzara Gran Hermano Chile, me había dedicado a generar contenido a través de mi cuenta de Instagram (@expertoenreality), comentando detalles de cómo sería el formato que para muchos era desconocido, y a la vez compartiendo el casting de algunos postulantes, los cuales me parecían interesantes para el reality”, aseguró.

Incluso, seis de sus favoritos finalmente ingresaron a la casa más famosa del mundo.

“En primera instancia, la producción del reality me invitó para realizar el backstage digital de lo que fue el casting masivo, para así conocer a los valientes que querían ser parte de Gran Hermano. Desde ese entonces y hasta ahora, he continuado generando contenido de calidad y dándole visibilidad al programa desde mi vereda”, explicó el expanelista de Me Late.

¿Podría repetir?

“Entre los tres tuvimos la posibilidad de conversar con Lucas, el último eliminado del reality, y creo que fluyó de la manera precisa. Lo pasé tan bien, que se me hizo corto el programa y eso es muy bueno, porque así te das cuenta de que se cumplió el objetivo”, evaluó Halzinki sobre su nueva experiencia televisiva.

Por último, el ‘experto en reality’ se refirió a la posibilidad de volver a aparecer en Chilevisión, comentando Gran Hermano.

“El regreso de los reality show a nuestro país después de cuatro años, es una realidad. Con el impacto que ha generado Gran Hermano en las nuevas generaciones y la digitalización en sus repercusiones, nos da a entender que la industria se está reactivando y pueden existir nuevos puestos de trabajo para muchas personas”, comentó en conversación con el portal de Página 7.

“Esto es algo que hago desde hace ya 14 años, y en redes sociales desde hace 8 años, por lo cual estaría feliz si me consideran para estar ahí nuevamente, para aportar y, por supuesto, seguir aprendiendo”, finalizó.