“La Pincoya” sacadísima en “Gran Hermano”: “Esos temas de edad me los paso por la z...”

Durante la tarde de este miércoles se emitió un particular momento protagonizado por la querida “Pincoya” (Jennifer Galvarini) de “Gran Hermano”, cuando se refería a los comentarios que hacían algunos de sus compañeros, respecto a su edad.

“Bien agresivos que eran, eso de no hablarte de discriminarte y reírse porque tú eres más gorda. Muchas veces dejé de comer yo para darles a ustedes y ni siquiera lo agradecían. ¡Hasta sus calzones se los lavaba! Qué se creen”, dijo enojada mientras sacaba ropa del clóset.

Pero su reflexión no llegó hasta ahí: “esos temas de edad me los paso por la z...”.

“Ese tema de la edad es un arma que sacan siempre. No porque ella tenga 20 años me va a faltar el respeto y yo me tenga que quedar callada”, amenazó “La Pincoya”.