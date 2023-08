“Me quieres hacer pic...”: Cony y Pincoya protagonizaron tenso momento en Gran Hermano

Las peleas y discusiones al interior del reality Gran Hermano no perdonan ni siquiera a las mejores amigas. Así quedó de manifiesto luego que Jennifer Galvarini y Constanza Piccolli, quienes tienen una relación de madre e hija al interior del encierro, tuvieran una fuerte discusión donde incluso hubo palabras como ‘amargada’.

Todo partió cuando Cony se acercó a Pincoya para pedirle qué le descifrara un sueño (una pareja le pegaba, un hombre alto), pero, cuando la representante de Chiloé estaba de lo más inspirada respondiendo a su pregunta, la bailarina se levantó de la mesa y la dejó hablando sola.

Esto, porque desde los parlantes de los dormitorios comenzó a sonar una canción del grupo Coldplay y Cony no resistió la tentación de ir a bailarla.

“Perdón, necesito escucharla”, le avisó a su amiga antes de ir a mover el cuerpo al ritmo de la música.

De esta forma, cuando regresó al comedor, ardió Troya, puesto que Pincoya le manifestó su enojo.

Cony enojó a Pincoya por dejarla hablando sola

“No, ya fue Pepa. Yo me acuerdo de todo lo que me dijiste… Son hueas internas que tienes que solucionar tuyas”, expresó con evidente enojo.

“Ahora te enojaste conmigo, y me quieres hacer pic... Por qué te enojas porque voy a escuchar una canción. Por qué eres tan amargada, hueón”, replicó Cony, aumentando la molestia de Jennifer.

“No soy amargada. Es feo, porque yo estaba hablando contigo, y me dejaste hablando sola. A mí me carga que me dejen hablando sola… Pero lo encuentro feo””, respondió

“Es una canción que me gusta Pincoya, yo vivo todo el día con música, soy bailarina. Pincoya, a ti te carga que no te escuchen, y yo te escucho. Por un minuto, ten esa humildad de decir: ‘Ya, fue a escuchar una canción, nada más’”, pidió Constanza.

Pero, Pincoya quiso dejarle bien en claro su enojo.

“Me da rabia, me carga que me dejen hablando sola porque yo no lo hago, y acá lo suelen hacer”.

“No me pongas de mal humor”, insistió Cony, sin hacer ningún mea culpa.

“No me preguntes nada entonces, te digo no más”, sentenció Pincoya.