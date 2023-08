Modelo erótica y exchico reality: Los que ingresan con Ignacia Michelson a Gran Hermano

Este jueves la influencer Ignacia Michelson ingresa al reality Gran Hermano, acompañada de dos nuevos participantes que llegarán a revolucionar la casa estudio en Argentina.

Se trata de Eskarcita, una joven estudiante que vende contenido erótico en la plataforma Arsmate, bajo el nombre “Picolina”. Practica poledance, gusta de sacarse fotos ligera de ropa y es DJ.

Dentro de sus características, tiene tatuado un ojo en su rodilla derecha, lo que podría simular al ojo de Gran Hermano. El mismo que se tatuó Estefanía Galeota y Francisco Arenas, quienes podría entrar en septiembre para el repechaje.

Según se reveló, tiempo atrás ya había dado cuenta en sus redes sociales de su participación en el casting de “Gran Hermano” junto al mensaje “el verdadero se vienen cositas”.

Ex Resistiré a Gran Hermano

Junto a ella y Michelson, también entrará el exchico reality argentino, Federico Farrell, de 38 años, quien fue parte del reality de Mega “Resistiré”.

Tras su salida del encierro viajó a México donde trabajó como modelo. Pero, luego de un quiebre amoroso decidió recorrer Latinoamérica en una bicicleta de bambú, para superar la depresión que le dejó la ruptura.

“No sé si atravesé el proceso, pero fue como un punto de entrega. No hay peor que esto, hagamos algo. En esa situación, donde estaba todo destruido, empiezo a pedalear largo”, dijo tiempo atrás en el Diario La Voz.

“Estoy desempleado, soy un bicivagabundo. Tuve una vida adulta muy bonita, muy privilegiada, nunca me faltó laburo.

“Tuve una carrera que me daba plata, no me faltaba nada. Económicamente tenía todo lo que necesitaba para vivir bien, pero una insatisfacción muy grande”, confesó en aquella oportunidad.

Ahora vuelve al ruedo de la mano de Gran Hermano y quizás encuentra un nuevo amor.