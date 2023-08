“Para mejorar el bienestar y el vínculo con Bigote”: Conoce la nueva misión que tienen los participantes de “Gran Hermano”

“Gran Hermano” les dio una nueva misión a los jugadores para que puedan mejorar las actitudes y las acciones que tiene Bigote dentro de la casa.

Según las instrucciones que les dejó la producción a los participantes, la idea es que el perro del reality sea sometido a una terapia de modificación conductual, con el objetivo de evitar las mordidas y la demanda de atención exacerbada.

“Indicaciones conductuales para mejorar el bienestar y el vínculo con Bigote en Gran Hermano”, se titulaba el documento que leyó Constanza.

El comunicado aseguraba que las tareas tienen que hacer “de manera constante, con paciencia y comunicándose correctamente con Bigote”.

“La comunicación debe ser confiable y predecible para los perros, es decir, las conductas deben tener siempre el mismo resultado. Se deben usar siempre los mismos comandos y ser constantes”, leyó la bailarina.

Asimismo, expresó que “tanto los humanos como los perros, aprendemos más y a largo plazo cuando nos premian y refuerzan las buenas conductas, en vez de castigar las indeseables”.

De acuerdo con las palabras de “Gran Hermano” este objetivo se podía conseguir solamente con el “compromiso y trabajo” de todos, enfatizando en que los cambios “no son inmediatos”.

Cony aconsejó a sus compañeros sobre Bigote

En la misma línea, el comunicado aclaró que se debe establecer una rutina con Bigote para asó disminuir su ansiedad. “Mientras más actividades haga, más gastará su energía”, decía el documento.

A raíz de esto, y por ser la más cercana a Bigote, Constanza tomó el mandó y les comentó a sus compañeros cómo le enseña al can a comportarse.

“Cuando empieza a morder, le pido que se siente y cuando se sienta, le digo que no y él me queda mirando. Cuando está relajado, lo premio y le hago cariño. Él entiende que si está calmado, va a tener mi atención, si no, no la va a tener”, explicó la bailarina.

Cabe señalar que además de esto, también le llevaron juguetes de regalo, para que el trabajo pueda ser más fácil.