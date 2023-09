Carmen Gloria Bresky habla por primera vez de su separación con Sebastián Layseca: “Seguiremos siendo familia para siempre”

La actriz detrás de la vecina metete de “Casado con Hijos”, es Carmen Gloria Bresky. Le da vida a la querida Marcia y también a otros tantos personajes de la televisión.

La artista conversó con Revista Sarah y por primera vez habló de su separación con Sebastián Layseca, con quien tiene dos hijos en común.

“Yo me siento orgullosa de la familia que construimos, de los hijos que criamos, y hasta hoy tengo una muy buena relación con Sebastián, porque seguiremos siendo familia para siempre”, dijo la actriz.

Agregó que “hay mucho cariño. Ya llevamos un año separados, y por eso hoy lo puedo hablar”.

Con respecto a su destape más sensual, Bresky explicó que “fue con los años que me fui atreviendo un poco más, y me fui dando cuenta de que verme bien y sentirme rica no me quitaba talento, no me quitaba ser mamá, ser mujer”.