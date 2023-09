“Comía hielo para engañar al estómago”: Anahí se quebró en entrevista al recordar sus trastornos alimenticios

“Yo podía pasar 5 o 6 días sin probar bocado, a veces comía una toronja, a veces comía hielo para engañar al estómago”, con estas palabras, la intérprete de Mía Colucci, Anahí Puente, se quebró durante una reciente entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, a quién abrió su corazón y también dio paso a un pasado cargado de mucho dolor, en el que se enfrentó a los Trastornos de la Conducta Alimentaria, también conocidos como TCA.

La cantante y actriz que dio vida a uno de los personajes más queridos de la teleserie que se robó el corazón de los fanáticos a nivel mundial ´Rebelde´, explicó parte de lo que fue para ella este proceso de desorden alimenticio, el cual le ocasionó incluso un paro cardíaco cuando solo tenía 18 años.

“Cuando ya no podía más, venían los atracones, y como tanto se han burlado, si, vomitaba mucho. Un día estaba con mi prima Alicia, que hasta hoy en día le agradezco porque me salvó la vida, y le dije, me siento mal, algo me pasa, me siento mal tenía el corazón a 1000, y sentía como si el estómago se me estuviera volteando por dentro, y yo vi que ella me volteó a ver mientras estaba manejando, volteó y se metió directo a urgencias del Hospital Ángeles”, dijo con la voz entre cortada y llena de lágrimas Anahí.

Según detalló, de no haber sido por su prima, quien la llevo corriendo a emergencias, la actriz quizá no habría sobrevivido. “Lo que me explican es que tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo y de electrolitos y de absolutamente todo, que tuve una taquicardia muy fuerte... mi corazón no podía más”, agregó.

De igual forma, la cantante quien actualmente participa en la vuelta a los escenarios de ´Rebelde´, también señaló que era muy asediada por la prensa, a quien solo le importaba saber si comía.

“Y en todas las entrevistas lo único que les importaba era la anorexia y la bulimia, decían: “¿pero tu comes o no comes? ¿Vomitas?”. Las preguntas eran así, muy duras y yo tenía que estar lidiando con todo aquello, me volví muy dura”, afirmó Anahí.