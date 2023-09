Cruel escena de Valentina con Martita en “Generación 98″ desata ira y los elogios para María Gracia Omegna: “La odio con todo mi ser”

Una Valentina (María Gracia Omegna) cruel, como debió ser en el colegio, es lo que se mostró en el capítulo de este jueves en “Generación 98″. Fue hasta la casa de Martita (Daniela Ramírez), para decirle de todo, por la crisis matrimonial entre Gonzalo (Nicolás Oyarzún) y Javiera (Paloma Moreno).

“¿Qué pretendes tú, romper un matrimonio de 20 años y quedarte con Gonzalo, ese es el plan?”, le preguntó Valentina de cuajo a Martita, quien se encontraba en su casa cuidando a su gato recién operado.

“Encuentro una falta de respeto que vengas a mi casa...”, le alcanza a decir Martita, cuando su excompañera de curso irrumpe con rabia: “no me hables de respeto tú, o sea yo a ti te pillé en un motorhome abrazada de Gonzalo feliz de la vida, eso es una falta de respeto”.

“Somos solamente amigos con Gonzalo, no ha pasado absolutamente nada”, le insiste la enfermera.

“No seas hipócrita , porque se te nota, por dios santo que se te nota”, le replica Valentina.

“¿Se me nota qué?”, le insiste con la duda Valentina.

La crueldad máxima

“Te voy a pedir que te vayas porque estoy cuidando al Sami”, le pide molesta y en shock Martita, pero Valentina no se rinde y tira toda su artillería encima.

“¿El Sami? ¿tiene el mismo nombre que tu futuro marido?, ¿qué le pasó está enfermito?”, le pregunta con sarcasmo.

“Sí, lo acaban de operar”, le contesta Martita.

“Qué asco me dan los gatos, te juro, siempre he sido más de perro, que bueno que lo estés cuidando, como a tu papi, imagínate dure 15 años, no tengo idea cuánto duren los gatos, pero ese gatito tiñoso va a ser lo único que te va a cuidar a ti sabes, ¿o tú realmente crees que Gonzalo te va a tomar en serio?”, termina.

Las redes la odiaron

“Oye la gaya pesa quiero verla caer de esa superioridad que tiene”; “Quiero verle la cara cuando sepa que su esposo tiene otra familia”; “Ohhh se pasó, todo ok pero con el Sammy NO!”; “Lejos su mejor papel..!!”; “Me encanta la interpretación que hace de la Vale jaja, real llega a caer mal😂!! Seca!”; “La odio con todo mi ser”, fueron sólo algunos de los comentarios.