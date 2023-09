“Decía que iba a volver en forma de mariposa”: el emotivo momento de José Miguel Viñuela al recordar a Javiera Suárez

En el capítulo de este jueves en “El Purgatorio”, la médium Marjorie Ulloa logró conectar con José Miguel Viñuela y reveló que Javiera Suárez, amiga íntima del animador que falleció hace unos años, está cerca de él, incluso que le hacía cariño en la oreja.

“Nunca te olvides de celebrarla a ella, junto a su familia. Ella sabe que tú corazón está tranquilo, que tú la amas, que ella te ama. Que nunca olvides a Milagros, que te reúnas con la familia. Hay una conexión de tanta paz, lo único que siento es una luz”, explicó Ulloa.

“Es un tema que no me gusta tocarlo”

“Para mí es un tema que hace mucho tiempo no me gusta tocarlo por respeto a la familia, sé que la última vez que hablamos generó una molestia en su mamá, entonces soy bien respetuoso con eso, pero bien como tú la sientes y experimentas es como yo la recuerdo. Muy viva, muy alegre y brindando siempre, con esa sonrisa bonita, me encanta recordarla así. Solo nosotros sabemos que estamos, es un compromiso”, recordó José Miguel Viñuela.

En ese sentido, añadió “me da mucha pena, pero siempre he tenido la tranquilidad de que está feliz, de que la recordamos con amor, con cariño, a Pedrito también”.

“Siempre estuvimos conectados, ayudándonos, pero además éramos amigos y nuestras épocas de soltería nos juntábamos mucho a conversar, almorzábamos, pensábamos que nos quedaríamos solos. Alcanzamos a compartir veranos juntos en el sur y pucha, siempre nos dijo que cuando ella no estuviera y viéramos una mariposa la recordáramos a ella, decía yo voy a volver en forma de mariposa”, expresó, y justamente mencionó que en una junta de amigos en el sur se posó una mariposa sobre la mesa, la que dejó a todos impactados.