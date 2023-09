“Decían que había tenido un affaire”: Marcela Vacarezza se refirió al rumor sobre una supuesta infidelidad de parte de Rafael Araneda

Marcela Vacarezza y Rafael Araneda se refirieron a los antiguos rumores sobre una supuesta infidelidad de parte del animador con la actriz mexicana, Ivonne Montero.

En el nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, la exrostro de televisión se sinceró con respecto a esta situación, de la cual se enteraron por una notificación de Google.

“¿Cachai lo cara de raja? Con esa misma cara me dice ‘mira lo que estoy leyendo’”, partió señalando Marcela. “¿Y qué iba a hacer yo?”, reaccionó con humor.

Acto seguido, Jean-Philippe Cretton le preguntó a Marcela cómo reaccionó ante tal noticia, a lo que ella contestó entre risas que “como las huevonas (...) Yo le creo todo. Le decía que era raro”.

“Si ella se hace cargo de una mentira, problema de ella”, agregó Rafael.

“Llegó esta alerta de Google, que decía que había tenido un affaire con Ivonne Montero. Yo pensé ‘ni la mano le he tomado y me están metiendo en este cahuín’”, recordó Araneda.

Simplemente fue un rumor

Frente a aquello, Jaime Figueroa le consultó al “Tío Conductor” si conocía a la actriz, a lo que él le contestó que sí, porque trabajaron juntos.

“Yo tuve mucha suerte, porque ella ni siquiera se prestó para el chiste. Le preguntaron a la salida de un aeropuerto y ella dijo que trabajaba en Azteca, al igual que yo”.

“Participamos en el mismo programa. No tiene nada que ver. Una vez le pedí que me llevara a un lugar donde nos encontramos con otro chileno, del que no diré el nombre porque él sí salía con ella”, añadió.

Finalmente, Marcela comentó: “Yo confío demasiado en ti. Rafael estuvo 4 años de un punto a otro, prácticamente vivía allá, donde hay mujeres regias, estupendas… pero todo fue una mentira”, sentenció.