“¡Esa hue...me molesta!”: Constanza en picada contra sus amigos Raimundo y Pincoya en Gran Hermano

Quiso aportar, pero arruinó. Esa frase podría resumir la situación que dejó en llantos a Constanza Capelli de Gran Hermano y que derivó en una fuerte discusión con sus amigos al interior del reality, Jennifer Galvarini y Raimundo Cerda.

Todo partió cuando Cony cocinara para toda la casa, pero olvidó un pequeño detalle. Rubén no puede comer nada con crema, por lo tanto se quedaría sin almuerzo.

[ “Andabas lamiendo huevos”: Fuerte encontrón entre Ignacia Michelson y Francisca en Gran Hermano ]

Si bien, el excarabinero le dijo que no se hiciera problema, puesto que se prepararía un pan con huevo, Cony se fue al baño a llorar.

Tras esto, se descargó con sus compañeros de “Team Lulo” y los increpó por no sentir el apoyo de ellos, demás de los integrantes de la casa.

Cony mostró su molestia con Raimundo y Pincoya

“Aquí todos están jugando, todos están haciéndose los buenos, yo ya no sé ni una hueá, yo ya no confío en nadie. La verdad no sé ni siquiera si te caigo bien, porque una vez que la Pincoya no está, tú ni siquiera me diriges la palabra”, le dijo a Raimundo, como dándole a entender que su “amistad”, sería solo por interés.

“Tú te alejas porque tú no eres capaz de acercarte y preguntarme: ‘¿Cómo estás?’. Nunca he sido así contigo, cada vez que estás mal estoy para ti, no me lo tienes que pedir”, se defendió Rai.

“Chao, porque cuando yo estoy mal, ¿qué haces tú? Te alejas”, insistió Cony hasta que Pincoya se involucró en la discusión, aumentando su intensidad.

“Porque tú te enojas”, le preguntó la representante de Chiloé.

“Tú haces como nada pasa, y esa hueá me molesta”, le dijo la bailarina.

“No creas que no nos preocupamos, no es así. Estás equivocada”, pero Cony no daba su brazo a torcer.

“Pincoya yo sé bien cómo eres tú, y a ti te parece que yo soy hueona porque me pongo a llorar”.

“A mí no me gustan los llantos, pero es por otro tema… Tú pones palabras en mi boca, yo trato de no llorar, a mí no me gusta”, le aclaró Pincoya.

“No me hueí, a mí no me trates así, porque yo veo tu cara Pincoya, te conozco”.

“No te trato de hueona, no te digo hueona, estás confundiendo las cosas. Lo que pasa es que quieres pelear con alguien, y peleas con nosotros”, sentenció Jennifer.