Foo Fighters: Revisamos ‘But Here We Are’, así es el primer disco de la banda tras la muerte de su baterista Taylor Hawkins

El año 2022 marcó a Foo Fighters. Durante su paso por América Latina, su baterista Taylor Hawkins falleció. Fue un 25 de marzo. El grupo estadounidense se había presentado el viernes previo en el festival Lollapalooza en el Parque Bicentenario de Cerrillos, Santiago de Chile.

El fatal día, la banda se aprestaba para tocar en el festival Estéreo Picnic de Colombia, presentación que fue cancelada. Hawkins tenía solo 50 años. Las causas de su muerte apuntaron a una sobredosis.

Tras su partida, la banda hizo una gira para recordarlo, en la que participaron importantes bateristas de talla mundial, ocupando su lugar. Entre ellos, el propio hijo de Hawkins. Las grandes preguntas de los fans durante meses fueron: qué pasaría con Foo Fighters y quien tomaría su lugar.

Un nuevo disco, un nuevo inicio

Se hizo esperar pero ya esta aquí: Foo Fighters lanzó en junio de este año su nuevo disco ‘But Here We Are’. Se trata del primero desde el fallecimiento del baterista Taylor Hawkins en 2022.

“El sonido de unos hermanos que encuentran refugio en la música que les unió en primer lugar hace 28 años, un proceso tan terapéutico como de continuación de la vida”, se pudo leer el comunicado de prensa que acompañó el lanzamiento del disco.

La banda ha venido mostrando el sonido que tendrá este nuevo disco con sus 4 singles promocionales: “Rescued”, “Under You”, “Show Me How” y “The Teacher”. Desde entonces ya mostraban nuevos recursos para esta etapa. Resaltaban sobre todo el último tema mencionado, el cual dura más de 10 minutos.

Revisa el álbum aquí:

La gran pregunta: ¿Quién grabó la batería?

Dave Grohl, recordemos que también es baterista

Dave Grohl, fue el baterista de Nirvana y hoy es cantante, guitarrista y líder de Foo Fighters. Grohl alcanzó fama mundial en 1990 cuando se unió a Nirvana, y tras la muerte de Kurt Cobain formó su actual banda, con la que ha lanzado diez álbumes de estudio.

Taylor Hawkins murió anoche en Bogotá y recuerda la pérdida que también sufrió Dave con Kurt Cobain (Getty Images)

Josh Freese es el nuevo baterista de los Foo

Hace unos meses, Foo Fighters confirmó a Josh Freese como el nuevo baterista de la banda y la persona que los acompañará en los conciertos de este 2023. Pero aún estaba la duda: ¿La batería del disco ya era de Freese, Grohl o alguien más? Al fin tenemos la respuesta.

Josh Freese

Revelaciones alrededor del instrumento de Taylor Hawkins

La transmisión en vivo Preparing Music For Concerts de Foo Fighters dio varias revelaciones, entre ellas que Josh Freese es el nuevo baterista de Foo Fighters. Sin embargo, las leyendas del rock entregaron otra noticia respecto a su nuevo disco, relacionada a quién tocó la batería en el álbum.

Filmado en sus 606 Studios, la banda entregó un potente setlist transmitido en vivo el 21 de mayo y gratis. En él los fans pudieron ver el debut de Josh Freese en la batería, como el nuevo integrante del grupo tras la muerte de Taylor Hawkins.

Durante la actuación, el grupo tocó en vivo por primera vez los sencillos recientes Rescued y Under You , así como la inédita “Nothing At All”. Después de que tocaron la nueva canción, Josh le dijo a Dave: “Cuando explicaste el ritmo del disco y dices: ‘Creo que lo toqué con una mano’, estoy haciendo lo mismo. Se siente bien y suena genial, ¿sabes?

Foto: Getty

“Fue involuntario”, respondió Dave. “Lo hice cuando hice la demo en mi casa. Recién me despertaba y estaba cansado. Pero en la batería de mierda de mi casa, sonaba mejor. No estás golpeando el hi-hat y la caja al mismo tiempo, por lo que tiene más espacio”, consignó Kerrang.

Y así, se dio a conocer: se confirma que Dave Grohl es quien grabó la batería en el disco de Foo Fighters próximo a lanzarse.