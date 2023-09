¿Fue por venganza?: Estefanía Galeota aclaró sus comentarios en contra de Jorge durante el “congelado” en “Gran Hermano”

La exparticipante de “Gran Hermano”, Estefanía Galeota, reveló detalles de su breve ingreso al reality de Chilevisión para participar de una actividad llamada “congelado”.

“Fue un momento emotivo, el poder entrar a la casa te trae un montón de recuerdos... el ver a la Pincoya, reencontrarme con esas emociones”, explicó en una conversación con Publimetro.

Según que nos contó la modelo, solamente tenían tres minutos para recorrer el lugar por lo que “tenía un mensaje pensado para ciertas personas y pasé muy rápido. Al final, hablé en general”, indicó la exjugadora y que sintió muy mal por no poder decirle palabras a todos.

Las palabras al Mister Chile

Con respecto a Jorge Aldoney, quien se vio bastante afectado por las palabras de Estefania, la Miss Chile aseguró que “fue una devolución de lo que él dijo en su minuto y lo que me enteré que habló de mi cuando ya estaba afuera. Así que fue en respuesta a eso (...) Hay personas que no saben”.

Cabe recordar que Galeota le dijo al Mister Chile que: “Las fotos te favorecen, definitivamente, y la barba también”.

En relación a esto, la modelo sostuvo que “nunca dije que era feo”, aclaró. “Me llama la atención que cuando entró Seba; él le dijo literalmente ‘la barba te queda mal, te veís como las weas’ y él (Jorge) se murió de la risa. Mientras que a mi, que fui una persona que ofendió y que habló mal...”.

De hecho, enfatiza en que en ningún momento lo hizo con la intención de que se sintiera pasado a llevar, puesto que sus palabras fueron en tono “en positivo”.

En la misma línea, Estefanía habló que “me llamó la atención que él se haya sentido tanto después de que habló tantas cosas de mí, como que tendría que volver a nacer para salir con una mujer como yo o que lo único bueno que tenía era el nombre; cosas de ese tipo (...) Él habló sin piedad”, sostuvo.

Tras ser consultada del por qué no hubo afinidad entre ellos, teniendo cosas en común, Estefanía comentó que: “Yo creo que el descalifica y yo no, y al final estamos cruzados. No hicimos match en ningún sentido, ni en amistad, ni emocional”.

“Jorge era una persona muy distante. Yo intentaba empatizar y tener una conversación con él, se corría y por lo tanto, yo igual iba a tender a no acercarme (...) era algo mutuo el hecho de no acercarnos”.

Finalmente, la exparticipante de “Gran Hermano” aclaró que nunca le gustó Jorge Aldoney. “Todos en la casa lo saben y él también lo sabe, nunca sintió ninguna atracción de parte mía o que yo anduviera detrás de él”, cerró.