Natalia Valdebenito responde “sin filtro” a las palabras de Paz Bascuñán sobre feminismo

Paz Bascuñán conversó con Karen Doggenweiler en el programa “45 minutos con”, de Mega, acerca de los vínculos formados a lo largo de su vida, con especial énfasis a los que se han visto mermados por la defensa que realizó al drector de cine Nicolás López. Sus declaraciones fueron respondidas, al poco rato, por Natalia Valdebenito.

En la instancia, la actriz de cine y televisión aseguró que “siempre he sido una persona muy confiada y que piensa lo mejor del resto. Y en verdad me relaciono con personas que me quieren y siento que puedo contar con ellos. Para mí los vínculos son muy importantes”.

En este sentido, Bascuñán reflexionó que “hoy existe un doble discurso y falta profundidad en los derechos de las mujeres. Además, que me considero feminista desde mucho antes de que estuviera de moda, o sea, cuando no era taquillero”, según consigna Página 7.

Al respecto, la reconocida comediante señaló que los dichos de la protagonista de ´”Sin Filtro” le parecen “divertidísimos, de un humor…, ¡bienvenida a la comedia, Paz!”.

“Recalco varias cosas. Primero, si ella dice que es feminista, espero que en este camino de ser feminista, créeme que no es declararse feminista y serlo, es algo que se construye diariamente, uno está siempre en construcción. Si ella está en construcción de ser feminista, me parece fantástico”, afirmó Natalia.

“Cuando se dé cuenta de que lo que hizo, defender a su amigo condenado abusador (Nicolás López) y, además, de alguna manera acallar a las víctimas y se dé cuenta de que eso no es feminista y quizá reflexione ‘Paz, te equivocaste’, eso no se hace, nunca… y lo que ella hizo es súper potente porque de alguna manera se puso del lado del abusador declarado – yo no estoy opinando-, y éso es muy grave”, sentenció la también conductora radial.

Asimismo, Valdebenito añadió: “Ahora metámonos en el humor; cuando no era taquilla, además de ser una palabra del año del ñauca, me parece que el feminismo nunca ha sido taquillero porque molesta”.

“Nunca ha sido taquillero, fíjate, Paz. Si puedo decirte algo, han muerto mujeres luchando por feminismo, para que tú hables, uses pantalones, para que camines por la calle, para levantar la voz”, le dedicó tajante a la actriz.