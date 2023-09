“¡No me vas a callar, José Antonio Neme!”: Ale Valle responde con todo tras críticas en pantalla

Una enfática respuesta entregó Alejandra Valle a la dura crítica que en pantalla realizó el conductor de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, a la periodista.

Durante el matinal, Neme recordó cuando Ale Valle definió de “morbo” el despacho de su simil de Canal 13, José Luis Repenning, al hacer el móvil en vivo sumergido hasta la cintura en las aguas de las inundaciones.

“Cuando uno tiene un historial así de patético, mejor cállese (…) No pegue codazos para el lado”, cuestionó el periodista refiriéndose a la comunicadora, trayendo a colación su pasado farandulero y el polémico episodio de la bandera en Valparaíso. Alejandra no se guardó su molestia y le respondió un rato después en “La voz de los que sobran”.

Las palabras se sucitaron a raíz de la crítica a un tweet de otro periodista, Nicolás Paut, de CNN Chile, acerca de las conmemoraciones de los 50 años del Golpe de Estado.

“Eso es lo que me saca de quicio con estos periodistas y no me vas a callar, José Antonio Neme. Yo no he escuchado lo que dice, pero me atacó personalmente y por eso solamente yo le voy a responder”, inició su desahogo.

“No porque tú quieras que yo me calle, me voy a callar. Cuando hay periodistas que tienen el poder de ser editor de economía de uno de los medios más prestigiosos del mundo, que escriba algo como esto, que no tiene ningún enfoque de derechos humanos...”, añadió.

“Nosotros hacemos este programa justamente para responderle a personas como ustedes, que son cómplices de que en este país se siga manteniendo la injusticia que, a través de la Constitución del ‘80, establecieron”, sentenció la periodista.