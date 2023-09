Pamela Díaz y el recuento de los amores de su vida: “Yo pensé que me había enamorado del papá de la Pascuala, pero no fue así”

En el segundo capítulo de la tercera temporada de “Socios de la parrilla”, Denise Rosenthal y Pamela Díaz serán las invitadas, que además compartirán con Stefan Kramer, quien imitará a Luis Miguel.

Pamela Díaz profundizará sobre su vida amorosa haciendo un repaso por los que cree que fueron sus verdaderos amores, ante su reciente quiebre con Jean Philippe Cretton.

“Una vidente, Latife, me dijo que yo iba a tener cuatro amores en mi vida. Ya he tenido tres amores. El primero es por supuesto Manuel (Neira), que es papá de mis hijos. El segundo fue (Rodrigo) Wainraihgt, porque después de esa relación estuve con él, vivimos juntos y bacán todo. El tercero fue Jeanphi (Cretton). Y te juro que yo pensé que me había enamorado del papá de la Pascuala (Fernando Téllez), pero no fue así, no me enamoré. Entonces me queda uno más para completar los cuatro”, sostendrá la “Fiera”.

El miss 17

Recordará además su paso por Miss 17, en 1998, donde obtuvo el segundo lugar. “No me sirvió de nada ese concurso, porque no gané nada. Fue una lata, y ahí supe que los concursos están arreglados. Me cargan los concursos, participé en 10 y en los 10 salí segunda”.