Trinidad Neira cuenta la firme: ¿Entraría o no a un reality show?

Trinidad Neira ya se está haciendo un nombre propio, alejándose de ser conocida sólo por ser hija de Pamela Díaz y Manuel Neira. Está hecha una influencer, se independizó e incluso es candidata en redes sociales para ingresar a un reality.

En la popular dinámica de contestar las preguntas de sus seguidores, Trinidad reveló que “hay varias cositas que se vienen por ahí, y quiero puro contarlo… pero es mejor hacer las cosas piola”.

Por otro lado, le consultaron varias veces si entraría a algún reality, ya sea “Gran Hermano” o a “Tierra Brava”.

Ella de forma sincera contestó que “nunca me ha gustado mucho la TV y para entrar a un reality tendría que pensarla mucho. A mis ojos, es exponerse bastante, y no es algo que me llame la atención”.