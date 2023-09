Cuando creí haberlo visto todo…”: Seguidores de “Gran Hermano” criticaron a participante por cocer papas en agua con aceite

A través de las redes sociales, una particular imagen sacudió a los seguidores de Gran Hermano, revelando la falta de habilidad culinaria del participante Rubén. En la instantánea que se ha vuelto viral en X (ex Twitter), se muestra el interior de la casa de Gran Hermano con una olla llena de papas, agua que alcanza el borde y una cantidad excesiva de aceite.

Las reacciones no se hicieron esperar, con usuarios expresando su disgusto con el método culinario. “Yo no se quien le enseñó a cocinar al rubén, pero no puedes echar a cocer papas y zanahorias con agua y aceite! Aparte le echa orégano al agua que posteriormente va a botar”, escribió indignada una usuaria de X.

Otros comentaron con frases como “Qué asquerosidad” y “Nunca había visto que alguien hiciera esto, y sana para comer no soy”. Incluso algunos fueron más allá y criticaron sin piedad al jugador: “Considero de URGENCIA NACIONAL sacar a este we… de la casa antes del 18 porque imagínense las atrocidades culinarias que tendríamos que ver”.

Cuando creí haberlo visto todo.. Rubén cociendo papas con aceite WTF #TheLulosShow https://t.co/2UlMn4WylE — fiorenz (@fiorenzbam) September 2, 2023

yo no se quien le enseño a cocinar al rubén, pero no puedes echar a cocer papas y zanahorias con agua y aceite! aparte le echa orégano al agua que posteriormente va a botar! #TheLulosShow pic.twitter.com/UeKepL9Rtu — catalina (@catalinasaaa) September 2, 2023