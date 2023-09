“Les avergonzaba”: así intentó la realeza cambiar el trabajo de Meghan en ‘Suits’

Meghan Markle saltó a la fama como actriz tras el éxito que obtuvo la serie Suits, la cual se encuentra actualmente en Netflix. Aunque fueron varias las apariciones que hizo en las pantallas está de las más sonadas en su carrera, aunque años después abandonó su carrera por formar una familia junto al príncipe Harry.

La exduquesa tuvo que abandonar el mundo de la actuación debido al estatus que obtuvo al casarse con el hijo menor del ahora Rey Carlos III, pues se convirtió en la duquesa de Sussex y la diplomacia de la realeza no le permitía continuar en Hollywood.

La actriz decidió renunciar a ello, por amor aunque años después decidió junto a su esposo renunciar a sus títulos por el acoso de la prensa, la discriminación y los desplantes por parte de algunos miembros reales.

Las prohibiciones que la realeza impuso a Suits

Meghan Markle protagonizó escenas candentes en Suits, por su personaje como la abogada Rachel Zane, situación que no estaba bien vista en la royal family y ahora se ha conocido como desde el Palacio Buckingham, intentaron cambiar su trabajo.

El showrunner Aaron Korsh reveló que la familia real británica decidió intervenir en la trama luego que Meghan se casó con Harry y aunque no tuvo que ver con su personaje como tal, sí con una frase, o más bien una palabra que querían evitar que dijese a toda costa.

“Recuerdo que fue una línea particular de diálogo y, mira, voy a decir qué era. La familia de mi mujer tiene una palabra para cuando van a discutir un tema sensible, poppycock —que vendría a ser algo parecido a ‘bobadas’ o ‘paparruchas’ en castellano—. Digamos que quieres hacer algo que sabes que tu marido no quiere que hagas, pero al menos quieres discutirlo, y en el proceso de discutir no aguantarías nada de lo que tuviera que decir, simplemente dirías “paparruchas”, comenzaba explicando Korsh.

La familia de Harry temían que editaran el video y desvirtuaran la palabra, por lo que se tuvo que cambiar.

“En el episodio, Mike y Rachel iban a tener una situación así, y quería que Meghan Markle dijera ‘Mi familia diría poppycock’. Pero la familia real no quería que dijera la palabra, no querían poner la palabra poppycock en su boca. Y supongo que es porque no querían que nadie pudiera editar el vídeo y que pareciese que decía ‘cock’ —pene en inglés—. Así que tuvimos que cambiarla por bullshit —mierda en inglés— y no me hizo gracia porque ya le había dicho a mis suegros que iba a introducir la palabra”, confesó el guionista.