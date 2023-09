“Te diría que me enamoré...”: Carla Ochoa confiesa por qué no ha vuelto a la televisión

Desde hace varios años que ni se divisa a la modelo Carla Ochoa (44) en la pantalla chica y todo parece indicar que ella no tiene intenciones de regresar. Un nuevo idilio la mantiene muy ocupada y lejos de la televisión.

La antigua integrante del programa “Morandé con Compañía” confiesa que está abocada absolutamente a su propio negocio, en conversación con LUN. “Te diría que me enamoré del proyecto. Nació como un emprendimiento y hoy ya es un sueño hecho realidad”, comentó en la entrevista al periódico.

Su emprendimiento se llama Siddharta y consiste en una línea de infusiones. El proyecto lo inició en 2020 y ha logrado posicionar su producto en distintos comercios.

Rehúsa volver a la pantalla chica

Carlita Ochoa contó que la han invitado a la tele, pero ha rechazado los ofrecimientos. “Dejé de participar en los programas de televisión porque estoy concentrada más en mi negocio”, asegura.

“Hasta el día de hoy me invitan a la TV, cosa que agradezco mucho, pero en el último tiempo he estado a full con la marca, en cuerpo y alma (...) Con esto encuentro algo nuevo que de verdad me ha llenado el corazón y el alma”, relata convencida la exrecluta de “Pelotón”.