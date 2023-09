“Estoy ansiosa por el debut”: Ingrid Aceitón vuelve a trabajar en TV luego de tres años dedicada a su familia

Ingrid Aceitón declaró este domingo estar “emocionada y feliz” por regresar a la conducción de un programa de televisión luego de permanecer por casi tres años sin trabajo y dedicada a los cuidados de su hija Ada.

La comunicadora tuvo su última aparición en pantalla en el programa “Estilo chic”, de canal Vive, precisamente el mismo equipo con el que la excandidata a Miss Chile, por estos días radicada en la localidad de San Rafael (región del Maule), volverá a encontrarse tras años después.

“He pasado todo este tiempo de altos y bajos en casa como mamá, que es algo que amo y que es lo más importante, peor necesitaba volver a hacer mis cosas”, inicia su conversación con lun.com.

El regreso de Aceitón al trabajo

“Estoy emocionada y feliz, porque de verdad que este proyecto lo quería hacer hace mucho, pero mucho tiempo. Desde la pandemia no había podido realizar ningún trabajo presencial, sólo vía redes sociales, entonces necesitaba hacerlo. Este será el primer trabajo que tengo después de mucho tiempo. Lo esperaba hace rato, y bueno, ahora se dio más encima con el equipo de mi anterior programa”, revela Aceitón.

“Creo que cuando uno está acostumbrada a ser independiente y a trabajar, obviamente se extraña mucho tener un empleo. Yo he trabajado desde joven, entonces era lo normal para mí hasta hace un tiempo. Igualmente, a pesar de este regreso a la pega, quiero decir que no es que la pasara mal en mi maternidad, para nada. Es lo mejor que me ha pasado y agradezco haberlo vivido así hasta ahora. Siempre mi foco será el bienestar de Ada”, explica la modelo, ansiosa por volver a los escenarios televisivos.

“Extrañaba mucho juntarme con la gente con la que trabajaba. Es que en verdad, en este último tiempo, estaba un poco aislada, como en una burbujita acá en San Rafael. Además, como te decía antes, desde que salí del colegio siempre trabajé y el hecho de no tener ingresos fijos me incomodaba. Eso me tenía nerviosa. Pero más que plata, extrañaba al equipo. Uno hace amigos y creo que era mi método de distracción, que ya no tenía”, señala.

Ingrid Aceitón y sus primeros días como madre: “El cambio de vida es fuerte”

Ingrid Aceitón comparte emotiva primera foto con su hija: “He podido disfrutarte tanto que se me olvida el mundo”

“Me aislé totalmente. De hecho, a veces ni agarro el teléfono en casi todo el día por estar con la guagua. Creo que eso les ocurre un poco a todos los papás y mamás. Los tiempos cambian, las responsabilidades son otras, pero siempre se necesita un espacio propio. Creo que también está la necesidad de disfrutar, de salir, de ver otras personas y despejarse un poco”, reconoce.