Lefty Sm: revelan más detalles de la muerte del rapero e inician investigación

El rap mexicano está de luto por la muerte de Lefty SM, quien este 3 de septiembre falleció en un hecho trágico. Juan Carlos Sauceda, mejor conocido como Lefty SM (31 años), rapero originario de Sonora, fue víctima de un ataque armado

“Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda. Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa María Isabel y sus dos hijas”, fue el mensaje que compartió la compañía discográfica Alzada para corroborar el deceso.

El rapero tuvo su última presentación el pasado viernes, cuando fue invitado por Mc Davo para estar en el Teatro Metropólitan en la Ciudad de México. Fue el propio Mc Davo que subió una historia a su Instagram para mostrar su consternación por la muerte de su amigo.

“¿Cómo es posible que pase esto? No puedo creerlo, en serio, no puedo creerlo, wey. Ya hablé con todo el mundo para comprobar que esto sea cierto”, agregó el cantante en su video en medio de lágrimas.

Primeras investigaciones

Derivado de la muerte del cantante, la Fiscalía del Estado (FE) inició con la integración de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y capturar a quien o quienes resulten responsables.

Se desprende de las indagatorias preliminares, que en un domicilio ubicado en la avenida la Cima, de la colonia con el mismo nombre, en el municipio de Zapopan, se encontraba la víctima y su pareja sentimental, donde cerca de las 22:50 horas aproximadamente (sábado), al parecer ingresaron tres sujetos que sin mediar palabra alguna por la fuerza tomaron al ofendido para tratar de sacarlo de la vivienda, sin embargo, al no conseguirlo le realizaron detonaciones de arma de fuego para posteriormente darse a la huida.

El agente del Ministerio Público fue notificado de su deceso aproximadamente a la 1:15 horas, en el interior de un hospital privado, al parecer por las heridas causadas por proyectil de arma de fuego en pierna derecha y en abdomen.

Personal de esta dependencia se trasladó al lugar de los hechos y solicitó a peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fijar los indicios que fueron localizados para integrarlos a la carpeta de investigación.

El cuerpo se encuentra en las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia y su identificación de manera oficial, para luego trasladarlo a Sonora, donde serán los servicios funerarios.

La plataforma Guardia Nocturna informó que, en cuanto Lefty SM abrió para ver quién era, sus atacantes descargaron al menos dos disparos en su contra. El rapero no sobrevivió a las heridas que las balas le causaron en el abdomen y la cadera.

Eza Mary, pareja del rapero, confirmó los hechos, “no me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor ya me quiero levantar de esta pesadilla por favor”, compartió en su cuenta de Facebook.