Coni Piccoli entrega detalles de su matrimonio: Tendrá dos vestidos de novia, no habrá torta ni tampoco niños

Quien fuera una de las protagonistas de la serie “BKN” de Mega, Constanza Piccoli, dio a conocer detalles de lo que será su matrimonio con el publicista Nicolás Achá.

“Sé que no les he subido mucho de lo que estamos haciendo, pero en este reel les muestro mis ultimas dos reuniones 😲El centro de eventos se llama @hilaria_matrimonios y LO AMO!!”, compartió.

En videos precisó que la lista de invitados va entre las 260 y 280 personas, donde obviamente habrá rostros conocidos.

Además reveló que usará dos vestidos. Uno en la ceremonia civil y otro para la fiesta. “Yo siempre tuve en mente un vestido, y ellas (modistas) me dijeron ‘¿por qué no usas dos?’ Así hay uno más relajado y sexy para la fiesta y el otro de la ceremonia que es más romántico. Me encantó la idea”, dijo.

Por otro lado, señaló que no tendrán torta, “nadie se la come, es solo decorativa, solo un simbolismo. En verdad nadie se la come, se pierde, es carísima. No le encontré sentido mandar a hacer una torta”.

Y por último, indicó que los niños no están considerados en la boda. “Quiero que la gente que va, los adultos, la pasen muy bien. Que se relajen. Además, en nuestras familias no hay muchos niños”, precisando que sí irá el sobrino de su novio.