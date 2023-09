“Me lo contó a mí”: Aseguran que Sebastián Ramírez volvería a ‘Gran Hermano’

Gran Hermano ha tenido una última semana llena de discusiones pasadas para la punta, que han hecho reaccionar al público y al parecer este ambiente hostil está lejos de acabar, porque hay quienes aseguran que Sebastián Ramírez volvería al encierro con todo lo que eso implica.

De hecho, el ex pololo de Cony Capelly demostró ser uno de los exparticipantes más conflictivos del programa. El tema es que a pesar de haber renunciado al mismo Gran Hermano, ahora estaría a un paso de volver.

La teoría fue proclamada como cierta en el el podcast “Gran Espía”, donde Delfina Bascuñán, Diego y Malu Vial analizaron lo que ha sucedido en los últimos episodios y lanzaron la primicia sobre “Tatán”.

Vuelve Sebastián

“El reality está arreglado, como contó guarén. Fran sabía que Raimundo iba a entrar, Seba entra el 20, me lo contó a mí”, dijo Delfina bien segura, tal como consignó Página 7.

“Le dije: ‘Seba, quiero que vengas al podcast’, y me dice: ‘No Delfina, no puedo. Entro el 20′”, agregó, dando por hecho que Sebastián no puede hablar del tema públicamente por temas contractuales.

Como si fuera poco, la periodista también dejó entrever que Arturo Longton renunció al panel de Chilevisión y que el resfriado que lo tiene alejado en este momento, no es verdad, sino que simplemente algo pasó que ya no estaría en ese trabajo.