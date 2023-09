“No es de la Carol, no puede ser, si es una niña”: Marco en shock tras enterarse de la verdad en “Como la vida misma”

Este viernes recién pasado el adelanto de la teleserie “Como la vida misma” quedó de infarto, ya que Marco (Andrés Velasco), se enteró de que su hija Carol está embarazada.

Este lunes entonces el tema del embarazo juvenil del culebrón será lo central y Fotech entrega detalles de lo que ocurrirá.

Y a llegar a la casa de Sole (Sigrid Alegría) pensará que la ecografía que está sobre la mesa le corresponde a ella y no a su hija adolescente.

“¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es tuyo con el Piñata?”, le preguntó a su exesposa, pero al obtener una respuesta negativa, se dio cuenta que ese examen era de su hija y confirmaba un embarazo.

“No es de la Carol, no puede ser, si es una niña. Dime que no es de la Carol, por favor”, le dice Marco a Sole, desolado.

“Mi amor, dime que no es tuyo… ¡Dime de quién es esta ecografía, por favor!”, dice cada vez más desesperado.

“Sí, Marco, nuestra hija está embarazada”, le confirma Sole.