“No podía hablar de lo borracha”: Revelan detalles de detención de Anita Alvarado en aeropuerto

La mañana del sábado se dio a conocer la detención que sufrió Anita Alvarado en el aeropuerto durante la noche del viernes, tras agredir a un funcionario de la PDI, bajo los efectos del alcohol. Ahora, una testigo entregó más detalles del polémico momento, al live de Instagram Que te lo digo, de Sergio Rojas.

La mujer se contactó con la periodista Paula Escobar, a quién le relató cómo fueron los hechos, asegurando que la Geisha chilena estaba totalmente ebria y fuera de sí.

[ Detienen a Anita Alvarado por agredir a un efectivo de la PDI en el Aeropuerto de Santiago ]

“Te cuento lo que paso con la Anita... ayer ella estaba dada vuelta de lo cosía, muy muy ebria!. Entró a policía y le metió conversa a una persona de la aerolínea, entonces el policía la dejó estar ahí en la entrada.... Pero salió corriendo y en dos oportunidades casi se cae de lo curá que estaba... todo el mundo mirándola.”, contó.

“Se pasó por entremedio de las casetas de la PDI... Llegó hasta Avsec (seguridad aeroportuaria) y ahí el policía la agarró para echarla y ella le pegó un combo... que sonó!”, dijo la mujer.

Tras esto, el uniformado “se la llevó para afuera y ella pegaba manotazos y arañazos. Lo rasguñó en la cara en dos partes y se cayó al suelo... Entonces, la niña de la aerolínea que estaba ahí corrió a pedir apoyo a mas policías”, contó, adjuntando capturas de pantalla de las cámaras de seguridad.

Anita Alvarado, aeropuerto.

“Se la llevaron y no podía hablar de lo borracha, sin sostén... imagínate una borracha dando el mejor espectáculo, estaba como loca...”.

Incluso, habría dicho que estaba grabando un programa junto a la animadora Karla Constant “Hola y Adiós” que se realizará en el aeropuerto.

“(Estaba) súper agresiva y empezó a decir que andaba grabando con la Karla Constant y que estaba lleno de cámaras...mentira porque nadie vio nada”

Finalmente, contó que “Los policías le decían sra. Anita cálmese y ella gritaba ‘no me digan sra Anita... yo soy la geisha una prostituta, a mí no me vienen con wueas’”, contó la mujer.

Además, Paula Escobar tuvo acceso a la constatación de lesiones, donde se confirmó que estaba en estado de ebriedad.