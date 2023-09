Pamela Díaz al fin confirma que ingresará a “Tierra Brava”: “Me encantaría que entre gente desagradable”

En el segundo capítulo de la temporada de “Socios de la parrilla”, Pamela Díaz confesó sí ingresará al encierro del nuevo reality de Canal 13, “Tierra Brava”. “Voy con todo, no tengo idea lo que va a pasar”, aseguró.

“Creo que soy un personaje muy interesante. Además estoy en un buen momento por mi programa de YouTube y estoy más vieja. Ya no creo que me pelee con nadie, no creo que haya cosas que me saquen de quicio. Pero me encantaría que entre gente desagradable, como Cathy Barriga, aunque no creo que entre”, rió.

Consultada sobre los participantes ya confirmados que la acompañarán en el encierro, Pamela manifestó que no le tiene fe a Eva Gómez. “A la Eva le doy dos semanas”, opinó tajantemente. Además, aseguró que no le quedan muchas de las antiguas enemistades que tenía en la TV.

“Con Kenita me llevo bien ahora, ya no tengo dramas. Sí, por ejemplo, no aceptaría entrar con Nicolás López (a un reality)”, reveló.