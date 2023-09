Ruel revela detalles exclusivos de su álbum debut ‘4TH WALL’

Fue el pasado mes de marzo cuando el cantautor australiano Ruel estrenó su álbum debut titulado ‘4TH WALL’ con el cual, se embarcó en su primera gira por Latinoamérica donde ofreció varios conciertos, entre ellos, una presentación en México donde el intérprete de tan solo 20 años de edad, también aprovechó para reunirse con Publimetro y habló acerca de este material discográfico, su travesía por la música y sus planes a futuro.

Ruel compartió que el paso entre hacer de la música un pasatiempo a convertirlo en un trabajo formal fue muy rápido, ya que tenía alrededor de 14 o 15 años cuando se embarcó en una de sus primeras giras, “Fue increíble y soy muy afortunado de estar en esta posición. Mi primera gira por el extranjero fue en Japón y casi no tenía música, fui a tocar a un festival y había un montón de fans en el aeropuerto, no sé cómo lograron descifrar en qué vuelo iba, creí que nadie sabía de mi existencia aparte de mi, fue realmente muy especial y un momento que nunca olvidaré, fue un momento muy decisivo en mi carrera”, dijo.

El cantautor australiano Ruel presenta su álbum debut ‘4TH WALL’. / Foto: Marisol Argumedo

Cabe señalar que en 2019 estrenó el EP ‘Free Time’, que cuenta con el éxito Painkiller y cuatro años más tarde lanzó su álbum debut ‘4TH WALL’, “Para este disco me inspiré básicamente en todo lo que pasa en mi vida, desde lo que pasa con mis amigos y como es que las personas con las que viajo viven su vida”, asimismo, señaló que las películas jugaron un papel muy importante en este material discográfico y en el caso de los videos musicales trató de que todo fuera más visual, “Fue muy divertido jugar con eso, es solo mi propia experiencia, mis propios miedos y ansiedades”. El australiano compartió que comenzó a escribirlo en 2020 mientras se encontraba viendo una larga lista de películas de los 90s que su mamá le envió para usar como inspiración entre las que destacan El Show de Truman (The Truman Show) y El club de la pelea (Fight Club), “Esas películas realmente se destacaron y quería que el álbum casi se sintiera así, así que comencé a escribir canciones con la película de fondo y me gustaba viajar hasta las escenas quería que conocieran el sentimiento del personaje principal, fue muy divertido”, agregó.

Al ser un artista de talla internacional, señaló que no tiene ningún problema con que las personas conozcan sus sentimientos ya que no ve esto como una señal de vulnerabilidad, “Soy un libro abierto, la mayoría de las personas que me conocen saben todo sobre mí, así que realmente no tengo mucho miedo de revelar demasiado de mi propia vida. Especialmente en las canciones porque puedes ser retratado de muchas maneras diferentes y muchas veces es así. Sólo intento ser poético y no serlo aunque a veces tienes que inventar una historia divertida, creo que no me importa realmente porque siempre puedes negarlo”, dijo entre risas.

El cantautor australiano Ruel presenta su álbum debut ‘4TH WALL’. / Foto: Marisol Argumedo

El cantautor indicó que una de las cosas más desafiantes de hacer este álbum fue escribirlo en medio de la pandemia ya que, aunque se tenía mucho tiempo libre, en su caso no fue así porque eso hizo que se le dificultara al momento de escribir, “Me resultó muy difícil inspirarme, aunque sí aprendí muchas cosas sobre mí y al mismo tiempo mejoré con respecto a la composición. Soy muy malo terminando canciones, necesito la ayuda de muchas personas para terminar una canción”. Tras esto, señaló que de no ser por la pandemia, las canciones serían completamente diferentes tanto en la letra como en el estilo sin dejar de lado que escribió decenas de temas que no terminaron en el álbum pero espera que algún día puedan ser escuchadas.

Con respecto a la gira mundial ‘4TH WALL World Tour’, Ruel mencionó que desde hace varios años uno de sus sueños era visitar Latinoamérica pero no se había dado la oportunidad hasta ahora, “A veces ves comentarios en Instagram que dicen ‘Ven a México’ pero no sabes si eso realmente se traduce en salir de gira y montar un espectáculo y vender boletos, así que estoy muy feliz y la respuesta ha sido increíble, esto estaba en mi lista de deseos y no puedo creer que esté aquí”, compartió. Cabe señalar que el concierto en Ciudad de México fue el último en el tour por Latinoamérica, “Cuando sabes que estás de gira, tienes que concentrarte al cien por ciento porque quiero darles a todos el mejor espectáculo posible”. Por otra parte, Ruel no descarta colaborar con un artista latino en un futuro aunque si le gustaría trabajar con el productor y compositor James Blake.

El cantautor australiano Ruel presenta su álbum debut ‘4TH WALL’. / Foto: Marisol Argumedo

Por último, Ruel reveló que para 2024 podrán esperar nueva música de su parte y no descarta la idea de regresar a tierras mexicanas en un futuro, “Solo quiero pasar un poco más de tiempo con todos, así que me encantaría volver”. Para finalizar, el cantante compartió uno de los mejores consejos que alguien le ha dado a lo largo de todos sus años de trayectoria, “No importa si formas parte de un grupo o eres solista, necesitas tener un equipo sólido que te ayude a hacer las cosas que quieres hacer y que tengan lo mejor para ti y tú confíales tu vida porque tu carrera es tu vida. Así que realmente debes confiar en las personas que te rodean porque están trabajando para ti y al final el trabajo es tu vida”.

Ve la entrevista que le hicimos a Ruel:

