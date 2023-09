Fran y Vivi se reencontraron tras eliminación de Gran Hermano: Abordaron polémicas declaraciones

La última eliminada de Gran Hermano, Francisca Maira, se reencontró con sus amigos y exparticipantes del reality, ocasión donde tuvo la oportunidad de aclarar algunos temas pendientes con Viviana Acevedo, con quien tuvo un affaire al interior de la casa estudio en Argentina, pero de quien también dijo que le daba “asco”.

Fue en el estudio de CHV, al llegar a la tradicional entrevista con los animadores y panelistas, cuando volvió a ver a sus excompañeros Lucas, Bambino, Maite, Skarleth y Vivi, con quien aprovechó de tener su cara a cara.

[ “Quizás a muchos le va a dar rabia”: Arturo Longton mostró millonario premio jugando en línea ]

Fue en las primeras semanas del programa, cuando aún intentaba tener una relación con el tiktokero que comentó “¡qué asco! No me gusta nada de ella, cero. No me podría atraer. No es de mi gusto. No podría hacerlo con ella porque no es de mi gusto”, fueron parte de sus palabras, las cuales Viviana pudo conocer tras ser eliminada.

Tras ello, la oriunda de Arica regresó a la casa para la actividad de el “congelado”, ocasión donde le dijo que “vi cosas que me decepcionaron mucho de ti” y que tenían que hablar.

Viviana y Francisca tienen conversación pendiente

Por esto motivo, la panelista Francisca García Huidobro recordó la polémica en su rol de panelista y emplazó a su tocaya.

“Dijiste que te daba asco”, le recordó.

“No me acuerdo, quizás lo dije. Nunca fue con esa intención”, se defendió la rubia, aunque aprovechó la instancia para confesar que estaba arrepentida de sus dichos.

Tras esto intervino Viviana desde el público, reiterando que “hay una conversación pendiente”, pero confesando que tras salir del congelado “me sentí mal, aunque tal vez no me creas. Siempre dije que la amistad prevalece por sobre todas las cosas. Tal como lo mencioné, el cariño está. Si quieres seguir siendo amiga, yo feliz”, consignó Página 7.